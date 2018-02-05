إيقاف نشال في حي السلم

أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة أن “معلوماتًا توافرت إلى فصيلة المريجة في وحدة الدرك الاقليمي عن قيام المدعو ع. ك. (مواليد 1993، لبناني) بعمليات نشل هواتف خلوية لأشخاص من التابعية السورية، وسرقة بطاريات سيارات في مناطق: الشويفات، حي السلم، عرمون ودير قوبل”.

وجاء في البلاغ الصادر عن قوى الأمن أنّه “نتيجة التحريات المكثفة، تمكنت دورية من الفصيلة المذكورة من رصده وتوقيفه بالجرم المشهود بتاريخ 3/02/2018، في أثناء محاولته سرقة منزل إحدى المواطنات في محلة حي السلم، وبالتحقيق معه اعترف بما نسب، وقد تبين أنه من أصحاب السوابق، كما أنه يتعاطى المخدرات”.

وأحيل الموقوف الى مفرزة الضاحية القضائية في وحدة الشرطة القضائية للتوسع بالتحقيق معه بناء لإشارة القضاء المختص.

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