مقتل جنود سعوديين برصاص قناصة جماعة “أنصار الله”

قتل 3 جنود سعوديين برصاص قناصة جماعة “أنصار الله”، اليوم الإثنين، جنوب غربي السعودية.

قالت قناة “المسيرة” التابعة لـ”أنصار الله” إن “وحدة القناصة التابعة للجماعة قتلت 3 جنود في الجيش السعودي، جنوب قرية حامضة وفي تبة الخزان بقرية قوى في جازان”.

وقصفت وحدة الصواريخ التابعة لـ”أنصار الله” تجمعات للجيش السعودي بصاروخ محلي الصنع من نوع “زلزال 2” — مداه 15 كيلومترا — وصواريخ كاتيوشا.

وأضافت قناة “المسيرة” أن “مدفعية أنصار الله استهدفت مواقع عسكرية سعودية في قرية قمر بذات القطاع، ما أسفر عن إعطاب آلية للجيش السعودي”.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا ينفذ منذ مارس/ آذار 2015 عمليات ضد جماعة “أنصار الله”، دعما للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي؛ لاستعادة السيطرة على العاصمة صنعاء وشمالي البلاد، الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

وازدادت الأوضاع الأمنية في العاصمة اليمنية صنعاء سوءا في أعقاب إقدام العناصر المسلحة التابعة لجماعة “أنصار الله” على قتل حليفها الرئيس السابق علي عبد الله صالح وعدد من قيادات حزبه في الرابع من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وأسفر النزاع في اليمن عن مقتل نحو 10 آلاف شخص، فيما جرح مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن الأوضاع الإنسانية المتردية وتفشي الأمراض والأوبئة. بحسب إحصائيات صادرة عن منظمات أممية.

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