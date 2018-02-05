الحريري يستقبل رؤساء روابط المختارين

وعد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، رؤساء روابط المختارين بأنه في أول جلسة تعقد لمجلس الوزراء، سيتم تعيين مجلس إدارة الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان، والذي ما زال مجمدا منذ العام 2013.

وقال مدير عام الصندوق التعاوني للمختارين جلال كبريت بعد لقاء بين رؤساء روابط المختارين من كافة المناطق اللبنانية والحريري في بيت الوسط: “نود أن نزف البشرى لكافة المختارين في لبنان، أن الرئيس الحريري وعدنا بأنه في أول جلسة تعقد لمجلس الوزراء، سيتم تعيين مجلس إدارة الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان، والذي ما زال مجمدا منذ العام 2013”.

أضاف: “كذلك بحثنا في مساهمة وزارة الداخلية في الصندوق، وقد وعد دولته بمتابعة هذا الملف مع وزير المالية، بعدما وافق على المسألة وزير الداخلية. كما وعد بأن يتابع مع رئيس بلدية بيروت مسألة مقر الصندوق، فعقد التسامح بيننا وبين البلدية ينتهي قريبا، وبالتالي لا يعود لدينا مقر للادارة العامة”.

وختم: “كذلك دعا الرئيس الحريري المختارين إلى البحث عن آليات عمل ومقترحات جديدة، تحضيرا للحكومة الألكترونية عند بدء العمل بها”.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

