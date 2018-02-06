إصرار الحريري على هذا الأمر سيكون بمثابة انتحار

أبدت مصادر نيابية في حزب الكتائب، ارتياحها لردود الفعل على المواقف التي أطلقها رئيس الحزب النائب سامي الجميل، في إطلاق الماكينة الانتخابية، مشيرة إلى أن الكتائب لن يعلن عن أسماء مرشحيه، بانتظار أن تعلن الكتل الكبيرة عن تحالفاتها وأسماء مرشحيها في الأسبوعين المقبلين، لافتةً لـ”السياسة”، إلى أن ما يهم الحزب في هذا الموضوع، يتركز بالدرجة الأولى على موقف حلفائنا وخاصة تيار المستقبل، وإذا ما كان سيتحالف مع التيار الوطني الحر، أم مع قوى 14 آذار التي تعتبر الكتائب نفسها واحدة منها، وفي ضوء ذلك سيقرر الكتائب طبيعة تحالفاته مع باقي القوى السياسية.

وإذا ما أصرّ الرئيس سعد الحريري على التحالف مع التيار الوطني الحر، يكون قد ضرب عرض الحائط العلاقة التي تربطه بالسعودية، وهذا الأمر سيكون بمثابة انتحار بالنسبة له، كاشفة أن رئيس الكتائب أعلن ترشيح النائب سامر سعادة في البترون، لأن هذه الدائرة تضم 11 مرشحاً، من بينهم ثمانية مرشحين موارنة وليس لترشحه فيها أي إحراج.

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