«باسيل» يستقوي بورقة التفاهم مع «حزب الله»

رأت أوساط سياسية قريبة من “​حزب الله​” لصحيفة “الأنباء” الكويتية أن “رئيس “​التيار الوطني الحر​” جبان باسيل يستقوي بورقة التفاهم مع الحزب لمنازلة رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​، ولا يأخذ في الاعتبار حساسيات الحالة الشيعية، وهو يحاول أن يفرض نظرية تقول إن التكتيك هو غير الاستراتيجية، بمعنى أنه متوافق في الخطوط العامة ذات الأبعاد الوطنية الكبرى مع الثنائي الشيعي، لكن يجب أن يترك له هامش لمقارعة بري ومزاحمته في المسائل الداخلية”، مشيرةً الى أن “باسيل يطالب حزب الله بالابتعاد عن “​حركة أمل​” بذريعة أن بري يعرقل بناء الدولة، فإذا لم يفعل الحزب ذلك (فك علاقته مع بري)، فإنه يصبح متهما بعرقلة بناء الدولة”.

وأشارت المصادر الى أن “باسيل يقع سياسيا في أخطاء تقدير وحساب: عدم الفصل بين الخلاف مع “أمل” والتزاحم السياسي معها، وبين محاولة نقض أعراف سائدة، وصولا الى تجاوز حقوق شيعية مكتسبة بعد ​الطائف​ ويعتبر بري نفسه حارسا أمينا عليها”.

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