أرسلان: عجيب أمر هذا البلد!

كتب رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني وزير المهجرين طلال ارسلان سلسلة من التغريدات عبر حسابه الخاص في تويتر قال فيها: “عجيب أمر هذا البلد تصدر تحليلات وآراء إعلامية تشغل الرأي العام بدون معلومات دقيقة بل فقط معلومات مبنيّة على تكهنات ليس إلا، وللتوضيح لا زلت أدرس كل الخيارات الانتخابية التي عبّرت وقلت بأنها مفتوحة على كل الاحتمالات”، مضيفاً: “الكلام عن دائرة الشوف وعاليه الإنتخابية مرتبط ارتباطاً مباشراً بالصورة المكتملة في كل المناطق التي لنا تواجد فيها كحزب وكخط وبالتالي قبل أن نرى الصورة بأكملها من بيروت إلى بعبدا إلى راشيا وحاصبيا لنعرف الخيارات الكاملة للحلفاء والأخصام لن نحسم أي خيار في الشوف وعاليه”.

وتابع ارسلان: “لأنني لن أقتنع بسياسة المواربة القائمة على توزيع الأدوار فلتكن الأمور واضحة فلغاية اللحظة هذه لم يحسم أي امر يتعلق بانتخابات الشوف وعاليه وكل ما يقال غير ذلك محض كذب وأضاليل… وللتوضيح أكثر للسياسيين الذين يهوون سياسة التوقعات والهواجس، سوريا التي تعودتم عليها وتعاملتم معها وعرفتموها عبر الأجهزة التي تآمرتم عليها بها أولاً قبل تآمركم على لبنان واللبنانيين، لا تشبه سوريا اليوم لا من قريب ولا من بعيد، لذا أنصح بالكف عن توقعات وتحليلات وتبني سياسات خاطئة لا تخدمكم اذا كان القصد بريء.. وللحديث صلة”.

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