السعودية لا تنظر بعين «الرضا» إلى الحريري

نقلت “إيلاف” عن مطلعين على الشان اللبناني قولهم ان ريس الحكومة ​سعد الحريري​ يتجه نحو الخيار التركي ويبتعد عن ​السعودية​ .

وأشارت مصادر مطلعة لـ”إيلاف” إلى ان “​تركيا​ مثلها مثل ​إيران​ تسعى إلى استعادة نفوذها في ​الشرق الأوسط​ وأفريقيا، وتحاول الدخول في كل فراغ أو فجوة تتركها إيران أو لا تستطيع الدخول إليها”، لافتة إلى ان “هكذا الحال في لبنان، إذ يسعى الحريري إلى إدخال ثقل مضاد لإيران الشيعية عبر تركيا، وذلك بعد قناعته أن السعودية لم تعد تدعمه بدون حساب أو ثمن”.

وذكر مصدر كبير أن مسؤولًا سعوديًا اتصل بوزير لبناني أخيرًا، وأبلغه بأن “هرولة” الحريري إلى تركيا ستكلفه ثمنًا باهظًا، لأن المملكة لم تقصّر معه ومع لبنان بكل أطيافه في شيء.

ورأى المصدر ان “الحريري أخطأ بحساباته، وتحالفه مع تركيا لن يمر مرور الكرام مع حليفه وداعمه الأساسي في المنطقة السعودية، وإن ما حصل معه بالاستقالة والعودة عنها أدخله في ورطة ليست سهلة، وأن ​الانتخابات النيابية​ المقبلة قد تكون في غير مصلحته، خاصة وأن الأصوات في ​تيار المستقبل​ تعلو من أجل التغيير وإعادة تصحيح المسار ورفض التفاهمات مع ​حزب الله​، الذي يعتبره الكثيرون في لبنان “قاتل والده رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري”.

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