الحرب بين مستشاري الرئيس عون تنتهي اليوم.. لصالح من ؟

علمت “الأخبار” أن الحرب بين مستشارَي رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​، ​جان عزيز​ و​الياس بو صعب​ من شأنها أن تنتهي اليوم لمصلحة مستشاره الوزير السابق الياس بو صعب عبر بيان ينصفه عقب انتهاء اجتماع ​تكتل التغيير والإصلاح​.

وأشارت المصادر إلى أن “تصريح بو صعب عن قناة الـ”OTV” ليس بجديد، بعد أن كان قد عبّر عنه بنفسه خلال أحد اجتماعات المجلس السياسي للتيار الوطني الحر. لكنّ عزيز وجد في كلام بو صعب الذي أغضب العونيين ورئيس التيار الوزير ​جبران باسيل​، فرصة لردّ الصاع صاعين”.

وأشارت المصادر إلى انها “ليست المرة الأولى التي تُحرج فيها أو تي في رئيس الجمهورية ورئيس التيار، بعد التقارير المسيئة إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري واستقبال ضيوف يتعارضون وخط التيار السياسي. كذلك الأمر بعد أن خرج بمقدمة نارية تهاجم كل من اعترض على عرض فيلم ذا بوست الذي كان قد تناوله الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في الليلة عينها، وهو ما اضطر مسؤولين في القناة إلى الاعتذار من حزب الله”.

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