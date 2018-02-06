قيادي كردي: واشنطن لت تسمح بدخول أنقرة إلى منبج

وقال: “إن “المساعدة الوحيدة التي نحصل عليها من دمشق، هي إنسانية وإغاثية وطبية” واضاف، “بعد 17 يوماً على بدء العدوان، لم تحقق تركيا أياً من أهدافها. وهي الآن في صدد مراجعة حساباتها لأن الأمر بالنسبة إلى تركيا هو موضوع بقاء لا رجعة عنه. عندما بدأوا (الأتراك) العملية كانوا يعتقدون أنهم سيحققون أهدافهم خلال أيام، لكن ذلك لم يحصل إلى الآن”.

وأضاف ردا على سؤال: “تركيا تريد القضاء على إرادة ​الأكراد​، لكن تكتيكياً تريد السيطرة على ​عفرين​ ثم الريفين الشرقي والغربي لحلب وصولاً إلى ​مدينة حلب​، لأن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان دائما يريد ضم حلب، وهو يعتبرها جزءاً من الإمبراطورية العثمانية لكن تركيا لم تتقدم كثيراً عن نقطة الصفر. حصل توغل بنحو 500 متر وبعض الجيوب بعمق 3 كيلومترات، لكن التقدم العسكري الذي تحقق ليس مهماً”.