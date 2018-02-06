الحريري: عمل “​أوجيرو​” أساسي في البلد

أكد رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ أن “عمل “​أوجيرو​” هو عمل أساسي في البلد وهي تبني مستقبل أفضل لأولادنا ونحن اليوم في عصر له علاقة بالتكنولوجيا”.

وفي كلمة له خلال اطلاق استراتيجية أوجيرو، أوضح الحريري أن “التكنولوجيا تخلق فرص عمل للجميع واذا تقدمنا في هذا المجال يمكننا التقدم في باقي القطاعات”، مشيراً الى أن “ما حصل في السابق انه لم يكن احد يعمل على موضوع ​البنى التحتية​”.

ولفت الى “أننا وصلنا اليوم أصبح المواطن يرجو أوجيرو لتركب له خط في منزله بعد أن كانت تتصل بالمنازل”، مشيراً الى أنه “يجب ان لا تنقطع خدمة ​اوجيرو​ ابدا، ويجب أن يكون لدينا سرعة قياسية في الانترنت”.

وأشار الحريري الى “أنني اهنأكم على هذا العمل ونأمل ان نرى ​لبنان​ من المتصدرين في هذا المجال”.