أردوغان: الوجود الأمريكي في سوريا موجه ضد تركيا وروسيا وإيران

قال الرئيس التركي أردوغان، اليوم الثلاثاء 6 فبراير/ شباط، إنه على أمريكا أن ترحل عن منبج في سوريا، لأن تركيا تريد إعادتها إلى أصحابها الحقيقيين.

وأضاف أردوغان أن القوات التركية ستدخل إلى منبج السورية لتسليمها لمن وصفهم بـ”أصحابها الحقيقيين”.

وأشار الرئيس التركي إلى أن عملية عفرين مستمرة بعزم، مضيفا أنها “ستتواصل في إدلب”.

وأوضح أردوغان أن تركيا سيطرت حتى الآن على مساحة تبلغ 135 كيلومتر مربع، وأن هدف القوات التركية هو إرسال سكان عفرين إلى مدينتهم.

واعتبر الرئيس التركي أن أمريكا لها حسابات ضد تركيا وإيران وربما روسيا في سوريا.

وتعليقا على إرسال أمريكا أسلحة لشمال سوريا، قال أردوغان:”قد يكون لدى واشنطن حسابات ضد تركيا وإيران وربما روسيا في سوريا”.