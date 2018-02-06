وهاب: “أرسلان يمون.. “

غرّد رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب على حسابه الخاص عبر تويتر قائلاً: “الجميع يسأل عن التحالفات وأنا أرى أن الأساس القناعات السياسية في التحالفات أما موقف الأمير طلال ارسلان فهو يمون, وأنا أعرف أن المشروع السياسي بالنسبة إليه أهم من كل التفاصيل”.

وكان رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني وزير المهجرين طلال ارسلان قال في سلسلة من التغريدات على حسابه الخاص عبر تويتر: “عجيب أمر هذا البلد تصدر تحليلات وآراء إعلامية تشغل الرأي العام بدون معلومات دقيقة بل فقط معلومات مبنيّة على تكهنات ليس إلا، وللتوضيح لا زلت أدرس كل الخيارات الانتخابية التي عبّرت وقلت بأنها مفتوحة على كل الاحتمالات”، مضيفاً: “الكلام عن دائرة الشوف وعاليه الإنتخابية مرتبط ارتباطاً مباشراً بالصورة المكتملة في كل المناطق التي لنا تواجد فيها كحزب وكخط وبالتالي قبل أن نرى الصورة بأكملها من بيروت إلى بعبدا إلى راشيا وحاصبيا لنعرف الخيارات الكاملة للحلفاء والأخصام لن نحسم أي خيار في الشوف وعاليه”.