بوتين وروحاني يبحثان نتائج مؤتمر سوتشي

6 فبراير, 2018 - 12:29 مساءً المصدر: سبوتنيك
بوتين وروحاني يبحثان نتائج مؤتمر سوتشي

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الإيراني حسن روحاني، خلال مكالمة هاتفية، على التزامهما بتنفيذ خطة العمل الشاملة حول البرنامج النووي الإيراني.

وجاء في بيان الكرملين: “تم التأكيد على الالتزام بالتنفيذ المستدام لخطة العمل الشاملة حول البرنامج النووي الإيراني كعامل مهم للاستقرار والأمن الدوليين”.

كما بحث الرئيسان بوتين وروحاني نتائج مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي.

وجاء في البيان: “جرى مناقشة مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي يوم 30 يناير”.

وأكد الرئيسان على “فعالية التعاون بين روسيا وإيران وتركيا في إطار صيغة أستانا، وتم الإعراب عن الاستعداد لاستمرار العمل المنسق على تطويرها”. كما بحث الرئيسان الوضع في اليمن وسبل تسوية القضية الفلسطينية.

المصدر: سبوتنيك
6 فبراير, 2018

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