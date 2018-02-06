وزارة الإعلام توقع اتفاقية مع الأمم المتحدة

وقع وزير الإعلام ملحم الرياشي، ظهر اليوم في مكتبه في الوزارة، مذكرة تفاهم مع مركز الأمم المتحدة للاعلام في بيروت بشخص مديرته مارغو الحلو، حدد فيها الطرفان إطارا لشراكة إعلامية لمدة سنة هدفها الترويج لأهداف التنمية المستدامة في لبنان.

وألقى الوزير الرياشي كلمة شكر فيها مركز الاعلام في الامم المتحدة “الناشط في هذا المجال، والذي حضر المذكرة التي سيتم توقيعها اليوم، وتتضمن خطة عمل لمدة عام تهدف الى تعزيز التفاهم بأهداف التنمية المستدامة المعروفة بأجندة 2030”.

وقال الرياشي: “أهمية المذكرة انها ستساعد لبنان ليكون حاضرا في الاعلام الدولي والاممي، في كل مشاكله وحسناته وسيئاته للاضاءة عليها والمساهمة في تحسينها بشكل او بآخر”.

وأضاف: “تكمن اهمية هذه المذكرة، ان مبادرات وزارة الاعلام ستكون حاضرة على صفحات الامم المتحدة، خصوصا واننا في صدد تحضير هيكلية جديدة لوزارة الاعلام ستبصر النور قريبا وعلى وشك ان تصدر لتطل وزارة الاعلام على اللبنانيين بحلة جديدة كوزارة للحوار والتواصل. فلبنان بطبيعته منبر اساسي للحوار بين الثقافات والشعوب والحضارات والسياسات، فكيف بالحري إذا كان هناك بنية تحتية جاهزة لتلقف الموضوع”.

وتابع الرياشي: “صحيح ان وسائل الاعلام الرسمية ليست قوية كما يفترض ان تكون، ونسعى ان تكون، ولكنها ليست للرسميين بل ملك كل الناس وملك الشعب اللبناني وملك القضايا المشتركة بين لبنان وكل الامم، وانا اضع هذه الوسائل الاعلامية بتصرف المشروع”.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

