باسيل: نعوّل على “تفاهم مار مخايل”

6 فبراير, 2018 - 3:57 مساءً المصدر: وكالات
باسيل: نعوّل على “تفاهم مار مخايل”

لمناسبة مرور 12 عاما على تفاهم مار مخايل، غرد رئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل عبر “تويتر”، قائلا: “12 عاما على تفاهم مار مخايل الذي يقوي ويحمي لبنان من ارهاب اسرائيل والتكفير ويمنع اي فتنة داخلية… ١٢ عاما ونحن نكرسه عميقا بين اللبنانيين كي لا يستطيع احد سلخه، ولن يستطيع… ويبقى الامل في التعويل عليه لبناء الدولة القوية العادلة”.

 

المصدر: وكالات
6 فبراير, 2018

الكلمات الدلالية:

«« الموضوع السابق
الموضوع التالي »»

مقالات مشابهة

اعلانات

حدث الساعة

سجل لتصلك أهم الأخبار

* = required field

powered by MailChimp!
خبر عاجل