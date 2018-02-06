باسيل: نعوّل على “تفاهم مار مخايل”

لمناسبة مرور 12 عاما على تفاهم مار مخايل، غرد رئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل عبر “تويتر”، قائلا: “12 عاما على تفاهم مار مخايل الذي يقوي ويحمي لبنان من ارهاب اسرائيل والتكفير ويمنع اي فتنة داخلية… ١٢ عاما ونحن نكرسه عميقا بين اللبنانيين كي لا يستطيع احد سلخه، ولن يستطيع… ويبقى الامل في التعويل عليه لبناء الدولة القوية العادلة”.

١٢ عاما على تفاهم مار مخايل الذي يقوي ويحمي لبنان من ارهاب اسرائيل والتكفير ويمنع اي فتنة داخلية…

١٢ عاما ونحن نكرسه عميقا بين اللبنانيين كي لا يستطيع احد سلخه، ولن يستطيع… ويبقى الامل في التعويل عليه لبناء الدولة القوية العادلة… GB — Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) February 6, 2018

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