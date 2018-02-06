حركة المرفأ: دخول 7 بواخر ومغادرة 3

رست اليوم داخل احواض مرفأ بيروت 16 باخرة، منها 7 بواخر جديدة حملتا 25915 طنا، في ما غادرت 3 بواخر، وينتظر وصول 9 بواخر، بحسب لائحة الغرفة الدولية للملاحة في بيروت.
البواخر الجديدة
اسم الباخرة الرصيف الحمولة بالطن الوكيل البحري
زينيت ليدر 7 832 سيارات هنري هيلد
عبدول ام 8 5850 ذرة انترمارين
سبكتروم 5 10 4897 حديدا سي شيبينغ اند شارترينغ
مصطفى ام 10 7471 حديدا سي شيبينغ اند شارترينغ
كارلا آ 16 610 /40 مستوعبا الجزائري ترانسبورتر
شوتل2 16 850 / 50 مستوعبا ترمينال21
ام اس سي تاليا اف 16 5400 / 300 مستوعب ميديترانيان شيبينغ
البواخر التي غادرت: فالكونيا، كوسكو شيبينغ باناما، يوني فينيكس.
البواخر المنتظرة :
اسم الباخرة اتية من الحمولة بالطن الوكيل البحري
ساتي دمياط 7105 / 463 مستوعبا توريسم اند شيبينغ
يواسك ياس الاسكندرون 5845 / 289 مستوعبا توريسم اند شيبينغ
ام اس سي ليفورنو بورسعيد 25380 / 1410 مستوعبات ميديترانيان شيبينغ
ام اس سي فلوريانا بورسعيد 9000 / 500 مستوعب ميديترانيانم شيبينغ
تانا ايطاليا 999 اسفنجا توفيق غرغور
هيستريا أمبرا عمشيت 22000 بنزينا ومازوتا توفيق غرغور
بازار اوكرانيا 2864 زيتا ديفينا لاين
اف ام سبيريدون البرازيل 1100 ماشية سبيروكو
غاز ديناميك ليماسول 3800 غازا اوفرسيس شيبينغ