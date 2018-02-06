شيخ العقل استقبل شمس الدين وشخصيات

استقبل شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن، في دار الطائفة في بيروت، الوزير السابق إبراهيم شمس الدين. وكان اللقاء “مناسبة للنقاش في مختلف التطورات الراهنة وشؤون العالم الإسلامي وسبل تعزيز الحوار بين المذاهب والأديان لتفويت الفرص على كل أشكال التطرف والعنف والفتنة”.

ثم استقبل وفدا من المجلس الاسلامي العربي برئاسة رئيس المكتب السياسي طلال عواضة في حضور قاضي المذهب الدرزي الشيخ غاندي مكارم، وجرى بحث في العناوين المحلية والإقليمية في ظل ما تشهده المنطقة من أزمات متصاعدة.

والتقى شيخ العقل سفير لبنان المعين حديثا في الهند ربيع نرش، وتمنى الشيخ حسن له “التوفيق في مهماته وفي نقل صورة لبنان على تنوعه وديموقراطيته إلى الخارج”.

والتقى ايضا رئيسة الجمعية الدرزية في فرنسا ناريمان بركات، في حضور معتمد مشيخة العقل حسيب مكارم، وتم بحث في “طريقة تفعيل التواصل مع عالم الاغتراب وتعزيز الثقافة الوطنية والتوحيدية في نفوس المغتربين، وتثبيت علاقتهم بهويتهم.

واستقبل الشيخ حسن مفوض الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي رامي الريس ورئيسة مؤسسة بيت اليتيم الدرزي حياة النكدي، وعرض معهما “شؤون مؤسسة بيت اليتيم ودورها الإنساني والاجتماعي”.

وكان شيخ العقل قد استقبل وفدا من وقف فالوغا برئاسة عصام الحلبي وتم البحث في شؤون تهم البلدة، كذلك استقبل عضو المجلس المذهبي عصمت صعب، وجرى خلال اللقاء البحث في شؤون عامة.

وزاره المحامي حافظ جابر.

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