الجيش الجزائري يتدخل لفك العزلة عن المواطنين

انتشرت قوات من الجيش الوطني الشعبي الجزائري على مستوى عدة ولايات خلال اليومين الماضيين لفك العزلة وفتح المسالك المقطوعة وتقديم المساعدات للمواطنين المتضررين.

ذكر بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، أن التدخلات جاءت إثر موجة البرد الأخيرة والتساقط الكثيف للثلوج التي شهدتها عدة مناطق من الوطن، وفقا لصحيفة الشروق الجزائرية.

وجاء في البيان أنه “في إطار المهام الإنسانية للجيش الوطني الشعبي، وإثر موجة البرد الأخيرة والتساقط الكثيف للثلوج التي عرفتها بعض مناطق الوطن تدخلت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من سيدي بلعباس وتلمسان وجيجل وسكيكدة والبليدة والبويرة وتيزي وزو خلال اليومين الفارطين لفك العزلة وفتح المسالك المقطوعة وتقديم المساعدات للمواطنين المتضررين”.

وأضاف البيان أنه “تم تسخير ومنذ الساعات الأولى كافة الإمكانيات البشرية والمادية لإعادة فتح الطرقات المغلقة”.