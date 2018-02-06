شهداء وجرحى في سقوط قذائف على دمشق القديمة

ذكر مصدر في قيادة شرطة مدينة دمشق أن 3 أشخاص ارتقوا وأصيب 8 آخرون في اعتداء للمجموعات الإرهابية المسلحة بقذائف على حي باب توما في دمشق القديمة.

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” إن المجموعات المسلحة جددت انتهاكها اتفاق منطقة “تخفيف التصعيد” في الغوطة الشرقية عبر استهدافها بالقذائف حي باب توما في دمشق، ما أسفر عن ارتقاء شهداء ووقوع إصابات بين المدنيين.

وأفاد مصدر في قيادة شرطة دمشق للوكالة بأن المجموعات المسلحة “أطلقت، ظهر اليوم، قذائف هاون سقطت على حي باب توما، ما تسبب بارتقاء 3 شهداء وإصابة 8 مدنيين بجروح متفاوتة الخطورة”.

وأشار المصدر إلى أن القذائف أسفرت أيضا عن وقوع أضرار مادية ببعض منازل المواطنين والمحلات التجارية والسيارات.

ونوهت “سانا” باستشهاد 3 مدنيين، أمس، وإصابة 20 آخرين بجروح نتيجة اعتداء المجموعات المسلحة بالقذائف على دمشق القديمة ومشفى الشرطة في حرستا.

وردا على الاعتداءات، ذكرت “سانا” أن وحدات من الجيش العربي السوري وجهت ضربات دقيقة على مناطق إطلاق القذائف فى عمق الغوطة الشرقية أسفرت عن تدمير تحصينات ومنصات لإطلاق القذائف وإيقاع خسائر في صفوف المجموعات المسلحة.

وأعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة، في 22 تموز/ يوليو الماضي، وقفا للأعمال القتالية في عدد من مناطق الغوطة الشرقية بريف دمشق، مؤكدة في الوقت نفسه أنه سيتم الرد بالشكل المناسب على أي خرق.

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