أبو فاعور: طوينا مرحلة سوداء كنا بغنى عنها

قال النائب وائل ابو فاعور بعد زيارته رئيس مجلس النواب نبيه بري موفدا من رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط :إستنتجت ان مضمون الإجتماع الذي عقد اليوم في القصر الجمهوري كان إيجابيا الى درجة تتجاوز المضمون الذي صدر. اعتقد أننا اليوم قد تخلصنا من فترة معتمة من يومياتنا السياسية وباشرنا طريق العودة الى جادة الصواب الدستوري والمؤسساتي

وأضاف أنّ “الامور التي تم الإتفاق عليها سنرى لها نتائج قريبة، والامور التي كانت موضع خلاف سياسي تقارب بعقل التسوية والتفاهم، ونأمل ان تكون هناك حلولً قريبا لها”.

عما إن كان هناك هدنة انتخابية، أوضح أبو فاعور: “ليست هدنة إنتخابية، فالذي حصل كان عارضا ولم يكن هو الأساس. جو التفاهم الوطني الذي كان قائما قبل الإشكال الأخير لم يكن هناك اي اشكالية او خلاف حوله وكان هو موقع اجماع كل القوى السياسية اللبنانية. هناك مرحلة مرت والكل تنبه لأخطارها، والرئيس بري كان اول من تنبه لهذه الأخطار عندما رأى ان الامور في الشارع تذهب في إتجاه مختلف وخارجة عن السيطرة عندما رأى ان هناك طابورا خامسا، والرئيس عون تلقف هذا الامر بالمبادرة التي قام بها بالإتصال بالرئيس بري، والرئيس سعد الحريري كان عاملا على خط هذه التسوية، واليوم رأينا ان هذا الامر قد نضج.

وتابع:”طوينا مرحلة سوداء كنا بغنى عنها، ولكن هذا امر حصل وكان من الممكن تجاوزه او تفاديه وقد اصبح خلفنا والامور عادت اليوم الى المؤسسات والى العمل الدستوري وفق الاصول الدستورية وإتفاق الطائف. القضايا التي كانت مدار خلاف سابق نعود الى مقاربتها بعقل دستوري ومؤسساتي ولكن بروحية التسوية”.

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