سابقتان في عيد مار مارون هذا العام

تحتفل الطائفة المارونية ولبنان يوم الجمعة المقبل بعيد القديس مارون ويرأس البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، في سابقة لها دلالتها الروحية والوطنية الذبيحة الالهية للمناسبة يعاونه مطران بيروت للطائفة المارونية بولس مطر ولفيف من المطارنة ورجال الدين والاكليروس المسيحيين من اتباع التقويمين الغربي والشرقي.

وفي حين اكد رئيس الجمهورية ميشال عون حضوره الاحتفال والقداس الذي يقام في العاشرة قبل الظهر في كنيسة مار مارون في الجميزة والذي يشارك فيه العديد من الرؤساء السابقين للجمهورية والحكومة والمجلس النيابي يتقدمهم ميشال سليمان وعقيلته، امين الجميل وعقيلته، حسين الحسيني، فؤاد السنيورة وتمام سلام اضافة الى العديد من الوزراء والنواب الحاليين والسابقين، يتوقع رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن حضور كل من رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري اللذين لم يؤكدا مشاركتهما او يعتذران عن عدم الحضور حتى الساعة عازيا ذلك لدواع امنية.

ويضيف انه تم تقريب موعد اقامة الاحتفال من الحادية عشرة الى العاشرة قبل الظهر افساحا في المجال امام القيادات الاسلامية المشاركة لاداء صلاة الجمعة.

ويلفت الخازن الى غياب القاصد الرسولي عن الاحتفال هذا العام، معتبرا ذلك سابقة تسجل للمرة الاولى في تاريخ العلاقات بين لبنان والكرسي الرسولي الذي سيتمثل بالقائم بالاعمال ايفان سانتوس الذي سيتقبل بعد القداس الى جانب رئيس الجمهورية والبطريرك الماروني والرؤساء السابقين للجمهورية ورئيس المجلس العام الماروني التهاني في العيد.

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