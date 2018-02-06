برّي: لم أطلب الاعتذار من باسيل

اكد رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​، أمام زواره أنه مرتاح لاجتماع بعبدا، قائلاً: “وأعطيه علامة عشرة على عشرة”. وأضاف أن “الحكومة المقبلة قد يتأخر تشكيلها وهذا أمر طبيعي ولذلك يجب الإسراع في إقرار الموازنة كي لا نعود الى مسلسل التأخير في إقرار الموازنات”، مشيرًا إلى “أننا اتفقنا على التصدّي للتهديدات الإسرائيلية والحفاظ على حقوقنا وثروات لبنان في البرّ والبحر”. وأوضح “أننا لم نتطرّق أثناء اللقاء اليوم في بعبدا لكلام وزير الخارجية جبران باسيل ولم أطلب أساساً اعتذاراً منه بل عليه أن يعتذر من اللبنانيّين لأنّ الإساءة كانت بحقّهم”، مشيرا الى أنه “حين حصل خطأ في الشارع من قبل مناصرين لـ “أمل” اعتذرت على الرغم من أنّني لم أكن على علم بما حصل والاعتذار ليس عيباً”.





وأعلن أنه “تمّ الاتفاق على حلّ لمرسوم الأقدميّة يقضي بالاحتكام لما يقوله الدستور ولا خلاف على هذا الموضوع”، معتبرا أن “البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية كان معبّراً”.

وأكّد بري على “أننا سنذهب الى مجلس الوزراء الخميس لأنّنا أكدنا مراراً استمرار عمل المؤسسات الدستوريّة وسنتعاون مع الجميع من دون تراجع عن مواقفنا الثابتة”.