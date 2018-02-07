توقيف مروجي مخدرات في مزرعة يشوع

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه توافرت معلومات ل​مفرزة استقصاء جبل لبنان​ في وحدة الدرك الاقليمي، عن قيام اشخاص بترويج ​المخدرات​ في محلة مزرعة يشوع على متن سيارات ودراجات آلية. نتيجة التحريات والاستقصاءات المكثفة، تمكنت المفرزة من معرفة هوية ومكان تواجد المشتبه بهم، وتوقيفهم بتاريخ 4/02/2018 في المحلة المذكورة، وذلك على الرغم من محاولتهم الفرار من أمام القوة، وهم كل من: – ح . م. ع. (مواليد عام 1995، سوري)- ح . أ. ع. ( مواليد عام 1995، سوري)- ع . ع. ( مواليد عام 1999، سوري)

ضبط بحوزتهم: 16 كيساً من النايلون الشفاف تحتوي على مواد السيلفيا و​الكوكايين​ و​حشيشة الكيف​، دفتر لف، 3 هواتف خلوية ومبلغاً من المال. بالتحقيق معهم اعترفوا بترويج المخدرات. ف. م. ( مواليد عام 1984، لبناني) – ك. غ. ( مواليد عام 1988، لبناني) – س. م. ( مواليد عام 1991، لبناني) بالتحقيق معهم اعترفوا بتعاطي المخدرات.