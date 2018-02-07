توقيف مروجي مخدرات في مزرعة يشوع

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه توافرت معلومات لمفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدرك الاقليمي، عن قيام اشخاص بترويج المخدرات في محلة مزرعة يشوع على متن سيارات ودراجات آلية. نتيجة التحريات والاستقصاءات المكثفة، تمكنت المفرزة من معرفة هوية ومكان تواجد المشتبه بهم، وتوقيفهم بتاريخ 4/02/2018 في المحلة المذكورة، وذلك على الرغم من محاولتهم الفرار من أمام القوة، وهم كل من: – ح . م. ع. (مواليد عام 1995، سوري)- ح . أ. ع. ( مواليد عام 1995، سوري)- ع . ع. ( مواليد عام 1999، سوري)
ضبط بحوزتهم: 16 كيساً من النايلون الشفاف تحتوي على مواد السيلفيا والكوكايين وحشيشة الكيف، دفتر لف، 3 هواتف خلوية ومبلغاً من المال. بالتحقيق معهم اعترفوا بترويج المخدرات. ف. م. ( مواليد عام 1984، لبناني) – ك. غ. ( مواليد عام 1988، لبناني) – س. م. ( مواليد عام 1991، لبناني) بالتحقيق معهم اعترفوا بتعاطي المخدرات.