الجيش السوري يكشف عن حصيلة إنجازاته

قال مصدر عسكري سوري إن الجيش السوري بالتعاون مع القوات الرديفة والحليفة يستعيد السيطرة على قرى وبلدات: الهرتا – ثلجة – مريجب الشمالي – رسم البرجس – خيرية كبيرة وصغيرة – العزيزية – جدوعة شمالية وجنوبية- البارودية – مسعدة – حوى – نجم الزهور – جب الرمان – النحليبية – طلفاح – أخو حسن – عليص – الدك – المسلوخية – الصالحية – ملولح – حومة – زاعل – رسم الصدف – رسم التباير – رسم الجاسم – رسم المزارع – دلا – اللويبدة في أرياف حماه الشمالي الشرقي وحلب وإدلب الجنوبي الشرقي وتقضي على أعداد كبيرة من إرهابيي تنظيم داعش وتدمر أسلحتهم وعتادهم.

بينما تقوم وحدات الهندسة بإزالة الألغام والعبوات الناسفة التي زرعها الإرهابيون في المنطقة.

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