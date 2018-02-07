بالصورة: رسالة فظيعة من جندي تركي إلى عائلة سورية

تناقل ناشطون أكراد صورة لجندي تركي مشارك في عملية “غصن الزيتون” ضد الوحدات الكردية في مدينة عفرين في ريف حلب الشمالي الغربي، وهو يحمل قذيفة مدفعية كُتب عليها “اختاري أي عائلة في عفرين وألقي التحية عليها”.

وقالوا إن هذه الصورة تقدم دليلا موثقا على أن استهداف جيش التركي للمدنيين هو سياسة مبرمجة ومعتمدة وعن سبق اصرار وتعمد.



ومنذ العشرين من كانون الثاني 2018 يشن الجيش التركي و هجوما على منطقة عفرين باسناد جوي وصاروخي مكثف.

وادت العمليات إلى سقوط مئات الضحايا من المدنيين بينهم اطفال ونساء، و اصابة آخرين وتدمير العديد من المنشآت المدنية والاثرية.

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