بالصورة: 25 قذيفة تحصد 5 شهداء بينهم طفلين في دمشق

استمر من يسمون أنفسهم بثوار الغوطة بقتل الابرياء من اهالي دمشق, باسم ثورتهم التي لم يعرف التاريخ أبشع منها, مسلسل رعب طويل عاشه الدمشقيون منذ بداية الاحداث مع قذائف الحرية التي تنهال من الغوطة عليهم لتقتل ابناءهم و أهاليهم باسم… ثورة !!

الاف الشهداء وعشرات الاف المصابين لم تروي دماءهم المراقة حتى اليوم, شهوة القتلة لسفك الدم, حيث بلغ عدد القذائف التي سقطت اليوم في دمشق, والتي استهدفت بها التنظيمات الإرهابية في الغوطة الشرقية أهالي دمشق حوالي 25 قذيفة توزعت في باب توما، العباسيين، الزبلطاني، جرمانا، الدويلعة, عش الورور, ساحة شمدين, المزة، الشيخ سعد، المالكي و أسفرت عن خمسة شهداء و 30 مصاباً بينهم طفلين بعمر الزهور.

فيما سقطت عشرات القذائف الصاروخية على ضاحية الأسد السكنية ومحيطها ايضا.

يذكر ان المجموعات الارهابية في الغوطة الشرقية كانت قد صعدت خلال الايام الماضية من قصفها لاحياء دمشق موقعة غشرات الشهداء و الجرحى.

الصورة للطفلين الشهيدين

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