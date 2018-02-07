ليلى عبد اللطيف: الحزن سيخيم على سوريا!

ادلت ليلى عبد الطيف بتوقعات جديدة في سوريا جاء فيها:

لاجئون سوريا يعودون لأرضهم

الحزن سيملئ شوارع سوريا حزناً على وفاة وزير مخضرم في سوريا

قرار سوري يفاجأ الجميع يعطي إمتيازات لمن بقيوا في البلد ولم يغادروا

المعارك الأخيرة في الحرب السورية تكون في جانب دمشق في الغوطة

الرئيس الروسي والمصري في قلب العاصمة دمشق

الليرة السورية تعود لسابق عهدها وتزدهر … وسط ذهول إقتصادي دولي

الشباب السوريين في مطار دمشق الدولي بضمان من الحكومة السورية بالإتفاق مع دول اللجوء

سفراء دول العالم يعودون بترحيب كبير من الحكومة السورية

الجيش السوري يدخل الأراضي لبنانية

تحرر كبير تشهدها مدينة دمشق شبيه بما حصل في بيروت

الصين تبدأ في الإعمار وتنشئ أكبر سكة حديدية تربط المدن ببعضها

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