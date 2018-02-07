الطيار الروسي يثير غيظ الإرهابيين حيا وميتا!

أثارت استعادة روسيا لجثمان طيارها رومان فيليبوف الذي أسقطت طائرته سو -25 فوق إدلب، شقاقا داخل الجماعات الإرهابية، واتهمت “جبهة النصرة” فصيلا لم تسمه بالمسؤولية عن هذه الخطوة.

وادعت ما يعرف بـ”هيئة تحرير الشام”، جبهة النصرة سابقا، مجددا أن مسلحيها هم من أسقط الطائرة الحربية الروسية، إلا أنهم لم يعثروا على الجثمان وتفاجؤوا باختفائها حين وصلوا مكان حطام الطائرة.

وزعمت هذه الهيئة أن فصيلا “ثوريا” احتفظ بجثمان الطيار ورفض تسليمها إليها.

بالمقابل سخر نشطاء المعارضة في مواقع التواصل الاجتماعي من بيان جبهة النصرة، واتهموها بالتورط في هذه العملية، متسائلين كيف حصلت على بعض مقتنيات الطيار الشخصية، وأضاعت الجثة.

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