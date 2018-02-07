سرق مجوهرات بقيمة 12000$ في تعلبايا.. هذا ما حل به !

صـدر عـن المديـرية العامـة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامـة البلاغ التالي:

بتاريخ 4/2/2018، ادعى السوري (ك. ط.) امام مخفر شتورا في وحدة الدرك الاقليمي، حول اقدام مجهول بواسطة الكسر والخلع على سرقة مبلغ مالي ومصاغ ذهبية بقيمة حوالي /12،000/ $ من داخل منزله في بلدة تعلبايا.

نتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، وجرّاء المتابعة الحثيثة، تمكن عناصر المخفر المذكور وفي اقل من 12 ساعة، من توقيف المشتبه به، ويدعى ج. ح. (مواليد عام 1981، فلسطيني).

بالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه، وتم ضبط المسروقات، وقد تبين انه من اصحاب السوابق بجرم السرقة.

تم تسليم المضبوطات الى صاحبها، واودع الموقوف القضاء المختص، بناء لإشارته.