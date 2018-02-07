سوريا والعراق بصدد إعادة فتح معبر البوكمال الحدودي

توقعت تقارير صحفية قرب استئناف حركة التبادل التجاري بين سوريا والعراق أحد أكبر الأسواق المستهلكة للمنتجات السورية، عبر بوابة البوكمال القائم الحدودية.

ونشرت صحيفة “الوطن” السورية اليوم الأربعاء تقريرا أشارت فيه لوجود دلالات على قرب استئناف حركة الشاحنات التجارية عبر هذا المعبر، لافتة إلى وصول وزير الداخلية السوري محمد الشعار إلى العراق أمس، في زيارة رسمية تستمر يومين يلتقي خلالها عددا من المسؤولين العراقيين.

ودعمت صحيفة “الوطن” توقعاتها بتقارير صحفية نقلت عن مسؤول في وزارة الداخلية العراقية أن الشعار سيلتقي عددا من المسؤولين العراقيين، ومنهم رئيس الحكومة حيدر العبادي لبحث عدة ملفات، ولاسيما الحدود”.

وأضاف المصدر أن “الجانبين سيبحثان إمكانية التعاون في تنفيذ عمليات متزامنة على الشريط الحدودي بين البلدين”.

يذكر أن دمشق وبغداد منهمكتان منذ تحرير مدينة البوكمال السورية على الحدود مع العراق في التحضير لإعادة فتح معبر البوكمال القائم لاستئناف التبادل التجاري بين البلديين.

وتوقع سعيد الصبيح الآمر العام للجمارك السورية الشهر الماضي أن تسجل حركة تبادل البضائع عبر البوكمال رقما قياسيا لرغبة الجانبين السوري والعراقي في تطوير التبادل الاقتصادي، مؤكدا أن البضائع السورية تلقى رواجا واسعا في الأسواق العراقية.

يشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين سوريا والعراق قد بلغ قبل اندلاع الأزمة السورية قرابة 3.5 مليار دولار، شكلت صادرات سوريا إلى العراق معظمها.

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