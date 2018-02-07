بكاسيني: ريفي “فتّيشة” السياسية

شن مدير تحرير جريدة المستقبل جورج بكاسيني هجوما لاذعا ضد اللواء اشرف ريفي، ووصفه في مقابلة مع محطة الجديد بأنه مجرد “فتيشة” سياسية تشبه المفرقعات التي كلف جماعته اطلاقها امام منزله اثناء مقابلته التلفزيونية الاخيرة. اضاف: “ان ريفي يعتقد ان التويتر والفيسبوك يصنعان سياسة والواقع ان وسائل الاتصال كما وسائل الغدر لا تصنع سياسة وانما تصنع خدمات مجانية للخصم. وسأل: ما هي وسيلة المواجهة الوحيدة التي استخدمها ريفي في مواجهة حزب الله غير بوستات الفيسبوك؟”.

واضاف بكاسيني: كيف يمكن ان يصدق الرأي العام ان ريفي في موقع المواجهة مع حزب الله وهو يمعن في استهداف الرئيس سعد الحريري وشعبة المعلومات وقوى الامن الداخلي، تماما كما فعل في مقابلته الاخيرة عندما وجه الانتقادات الى الحريري والمعلومات وعبر عن اشتياقه للحاج وفيق صفا ووجه اليه التحيات؟ وتابع: ان استهداف هذين الرمزين السياديين يمثل خدمة جليلة لحزب الله، فيما المواجهة الفعلية مع الحزب تكون ببناء الدولة على حساب الدويلة كما يفعل الرئيس الحريري. وقال: لو كان كل من يربح بلدية في بلدته او مدينته اصبح زعيما لكان في لبنان الان اكثر من ألفي زعيم.