اجتماع “بعبدا” غير مرتبط بعلاقة “أمل” بـ”التيار”

كشف عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب ​أيوب حميد​ في تصريح على هامش انعقاد لقاء الأربعاء النيابي المنعقد في عين التنية برئاسة رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ “أننا متفائلون خيرا في المرحلة المققبلة وقطعا العبرة دائما في التنفيذ”.

وعن علاقة “​التيار الوطني الحر​” وحركة “أمل”، أوضح حميد أنه “لا علاقة بلقاء رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ وبري ورئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ يوم أمس في ​قصر بعبدا​ بـ”التيار الوطني الحر” بل بالتعاون بين السلطات فيما يتعلق بالمرحلة المقبلة من أجل تحصين الوطن من تداعيات ما يجري في المنطقة وضد الأطماع الصهيونية”.

وعن مرسوم أقدمية دورة ضباط 1994، لفت حميد إلى أن “هناك آليات تم التوافق هليها لقضايا متعددة يفترض أن تظهر في الأسابيع المقبلة أوالأسابيع المقبلة”.