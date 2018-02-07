تيلرسون يزور لبنان في هذا الموعد..

علمت قناة الـ”LBC” أن “وزير الخارجية الاميركي ​ريكس تيلرسون​ يزور ​لبنان​ في 15 شباط”.

وكانت قد كشَفت مصادر دبلوماسية في ​واشنطن​ لـ”الجمهورية” أنّ وزير ​الخارجية الأميركية​ ريكس تيلرسون سيزور ​بيروت​ قريباً، وربّما مطلعَ الأسبوع المقبل، في إطار جولةٍ على المنطقة تشمل دوَلاً عربية وخليجية.

ولفتت إلى ان “تيلرسون يحمل ملفّاً كبيراً يتناول مختلف التطوّرات الجارية في المنطقة، وكذلك يتناول الوضعَ في لبنان والرعاية التي يَحظى بها في كلّ المجالات السياسية والدبلوماسية والعسكرية، فضلاً عن جديد ​الأزمة السورية​ وتردّداتها على دول الجوار السوري، ولا سيّما منها لبنان، وسُبل مساعدته في ملفّ ​النازحين السوريين​ وكِلفته المرتفعة. ولم تستبعِد المراجع الدبلوماسية أن تكون زيارة ساترفيلد تمهيداً لزيارة تيلرسون”.

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