السعودية غير منزعجة من زيارة الحريري إلى تركيا

7 فبراير, 2018 - 3:51 مساءً المصدر: وكالات
السعودية غير منزعجة من زيارة الحريري إلى تركيا

نفت الخارجية السعودية الأربعاء، الأنباء حول انزعاج المملكة من زيارة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري إلى تركيا.

وكتبت الخارجية في موقعها على “تويتر”: “لم يصدر عن أي مصدر سعودي أي تصريحات بشأن زيارة رئيس الوزراء اللبناني إلى تركيا”.

 

وأضافت الخارجية في تغريدة أخرى: “لا صحة للأخبار التي تتحدث عن انزعاج المملكة من زيارة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري إلى تركيا جملة وتفصيلا”

ونشرت بعض المواقع الإلكترونية في وقت سابق تصريح نسبته لمصدر سعودي حول انزعاج المملكة من زيارة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري إلى أنقرة.

المصدر: وكالات
7 فبراير, 2018

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