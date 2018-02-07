إطلاق تطبيق “بلغ للصحة” ..

أطلق نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة غسان حاصباني، بالتعاون مع وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، التطبيق الخليوي “بلغ للصحة”، في احتفال اقيم في قصر الاونيسكو، حضره ممثل الوزير المشنوق خليل جبارة، المدير العام لوزارة الصحة الدكتور وليد عمار وممثلون عن وزارتي التنمية الادارية والزراعة ورؤساء واعضاء المجالس البلدية وجمعيات بيئية.

وقال حاصباني: نركز في خططنا على تفعيل الدور الوقائي للوزارة وذلك بالشراكة مع كافة الوزرات المعنية، وهذا ما يتجلى بإحتفالنا هذا، بحيث قدمنا مشروع يجعل من كل مواطن شريكا أساسيا في عملية الرقابة وبالتالي الوقاية وذلك بطريقة متطورة وسهلة بمتناول الجميع.

اضاف: “كما ونؤكد على أصحاب المؤسسات الغذائية التعامل مع المشروع على أنه وسيلة جيدة لتحسين القطاعات الغذائية، وهو أداة لتطوير الخدمات وليس وسيلة لقطع الأرزاق”.

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