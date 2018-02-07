جارفيس: لأهمية إقرار الموازنة بسرعة

التقى وزير المال علي حسن خليل وفدا من صندوق النقد الدولي برئاسة كريستوفر جارفس بحضور مستشار الوزير خليل البرفسور وسيم منصوري، وجرت مناقشة القضايا المشتركة بين لبنان والصندوق ومنها ما يرتبط بالمادة الرابعة المتعلقة بمالية الدول المتعاونة.

واشار رئيس الوفد الى “اهمية اقرار الموازنة بالسرعة الممكنة، والى ضرورة اجراء اصلاحات عامة، لاسيما في موضوع الكهرباء وفي ضرورة اشراك القطاع الخاص في مشاريع الدولة”.

وعرض الوزير خليل للوفد التحسينات الضريبية والاصلاحات التي لحظتها موازنة العام 2018، مبديا “تفاؤلا بإقرار هذه الموازنة في اقرب وقت ممكن”.

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