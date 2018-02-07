لبنان: يجب منع إسرائيل من بناء الجدار الفاصل

قرر المجلس الأعلى للدفاع في لبنان الاستمرار في التحرك على كافة المستويات الإقليمية والدولية “للتصدي ولمنع إسرائيل من بناء الجدار الفاصل”.

وأعلن المجلس الأعلى في بيان صدر عنه بعيد اجتماعه في القصر الجمهوري في بيروت، أنه “يعطي الغطاء السياسي للقوى العسكرية لمواجهة أي اعتداء إسرائيلي على الحدود في البر والبحر”.

وأضاف: “الجدار الإسرائيلي في حال تشييده على حدودنا، يعتبر اعتداء على سيادتنا وخرقا للقرار 1701” الصادر عن مجلس الأمن الدولي، مؤكدا رفضه تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان حول البلوك البحري النفطي رقم 9.

وشدد على أن إسرائيل “معتدية أيضا على المنطقة الاقتصادية الخالصة بمساحة تبلغ 860 كم مربع”، في إشارة إلى مثلث بحري يمتد بمحاذاة ثلاثة من خمسة بلوكات طرح لبنان مناقصة استثمارها أوائل العام الماضي.

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