يوتيوب الأطفال مازال يحوي مقاطع غير ملائمة !

أعربت إدارة موقع يوتيوب عن “بالغ الأسف” إزاء استمرار وجود مقاطع فيديو غير مناسبة على تطبيقها المخصص للأطفال (يوتيوب كيدز) YouTube Kids.

واكتشفت بي بي سي وجود العديد من الفيديوهات غير المناسبة للأطفال، يُظهر أحدها كيفية شحذ السكاكين.

ويظهر فيديو آخر عددا من شخصيات مسلسل للرسوم المتحركة على متن طائرة مشتعلة.





ويواجه موقع يوتيوب، التابع لشركة غوغل، انتقادات بسبب استخدام أنظمة حسابية، وليس عناصر بشرية، في تحديد المحتويات التي تظهر على تطبيق الأطفال.

وفي عام 2015، اشتكت منظمتان معنيتان بسلامة الأطفال بعد اكتشاف مقاطع فيديو مقلقة على التطبيق.

وقال موقع يوتيوب إنه بحاجة إلى “بذل المزيد من الجهد” لمعالجة مشكلة مقاطع الفيديو غير المناسبة التي يشاهدها الأطفال.

ورتبت بي بي سي لقاء بين خمسة أطفال وكاتي أودونوفان مسؤولة السياسات بشركة غوغل في بريطانيا.

وتحدث الأطفال عن مقاطع الفيديو المفجعة التي شاهدوها على موقع يوتيوب الرئيسي وكذلك التطبيق الخاص بهم.

وتضمنت مقاطع الفيديو تلك صورا لمهرجين ملطخين بالدماء، وإعلانات مخيفة، ورسائل تخبرهم بأن شخصا ما يقف خارج باب المنزل.

وأعربت أودونوفان عن “بالغ الأسف، إزاء أي ضرر أو إزعاج” تسببت فيه مقاطع الفيديو.

وقالت “لقد أسسنا منصة جديدة مستقلة مخصصة للأطفال، تسمى يوتيوب كيدز، حيث نختار فيها أفضل محتوى يعجب الأطفال، ونضعه في هذا المكان المخصص لهم”.

لكن بي بي سي اكتشفت وجود مقاطع فيديو غير مناسبة هناك أيضا.

وتضمنت تلك المقاطع شخصية ميكي ماوس وهي تمسك مسدسا، وأطفالا مصابين بجروح.

وقال موقع يوتيوب إنه لديه بالفعل عدة عمليات تهدف إلى منع ظهور المواد غير المناسبة على منصته.

وأبلغت إدارة الموقع بي بي سي “قمنا بضخ استثمارات كبيرة في بناء الأدوات الصحيحة، بحيث يمكن للناس أن يبلغوا عن تلك المحتويات. وهذه البلاغات ستجري مراجعتها بشكل سريع للغاية. كما نبدأ حاليا في استخدام نظام التعلم الآلي، لتحديد المحتويات الأكثر ضررا، التي تراجع حينئذ آليا”.

وقالت شركة غوغل إن ضمان بقاء يوتيوب كمنصة منفتحة “يواجه تحديات حقيقية، لأن المحتوى يجري تحميله على الموقع، كما يبث حيا”.

وأضافت شركة التكنولوجيا العملاقة “إنها معادلة صعبة وبيئة صعبة، لأن الأمور تتحرك بسرعة كبيرة للغاية”.

وسألت بي بي سي إدارة موقع يوتيوب ما إذا كانت تتحمل مسؤولية فحص مقاطع الفيديو قبل نشرها على التطبيق المخصص للأطفال.

وردت الشركة بالقول “علينا مسؤولية ضمان تمكين هذه المنصة من الاستمرار والنمو، ولذلك لدينا مجموعة متنوعة من المحتويات على المنصة، تأتي من مختلف أنحاء العالم”.

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