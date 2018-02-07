الرياشي زار الاتحاد العمالي

زار وزير الاعلام ملحم الرياشي، ظهر اليوم، مقر الاتحاد العمالي العام، وعقد لقاء حواريا مع رئيس الاتحاد بشارة الاسمر وهيئة المكتب واعضاء المجلس التنفيذي.

ولفت الأسمر إلى أن الإتحاد “يطمح الى التعامل مع وزارة الاعلام ومع معاليكم لجهة إنصاف مليون عامل لبناني يعانون الامرين في القطاع الخاص، يعانون من ضرائب السلسلة ومن مزاحمة اليد العاملة الاجنبية ومن الصرف التعسفي، ومن كل المضايقات، وعدم توفر ادنى حدود التقديمات الاجتماعية، لذلك اطلقنا بالامس صرخة نحو تصحيح الاجور ورفع الحد الادنى للأجور.

وطالب الاسمر “بالوصول الى حل ينصف العاملين في تلفزيون لبنان ويحدد هوية التلفزيون لانصاف الموظفين بالسلسلة، والمفقروض توضيح هذا الموضوع بالتعاون مع معاليك ومع النقابة”.

من جهته، رأى ان “الانتقال الى الجمهورية الثالثة تحت سقف اتفاق الطائف هو انتقال طبيعي وضروري. ودور الاتحاد العمالي اساسي واستراتيجي فيه، ودورنا الى جانب الاتحاد العمالي اساسي واستراتيجي ايضا، وسنقف الى جانبكم في ما يخص موضوع العمالة الاجنبية، وفي ما يخص دعوة كل المؤسسات الرسمية لتقوم بعملها كما يجب”.

وناشد “رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وضع تلفزيون لبنان على جدول اعمال مجلس الوزراء لاقرار مجلس ادارة جديد لننهض بالتلفزيون الذي وضعت له خطة عمل ليصبح خلال سنة وستة اشهر التلفزيون الاول في لبنان وفي العالم العربي، ليكون ناطقا باسم الاغتراب وباسم اللبنانيين وباسم وحدة اللبنانيين واتحادهم. ولدى التلفزيون الامكانات ولديه الطاقات البشرية القادرة ولكن الدهر ظلمهم، وانا ايضا اتأسف بأني ظلمتهم لانني لم اتبع اسلوب المحاصصة واعتمدت الكفاءة، ولكنني لن اتراجع عن الكفاءة لصالح تلفزيون لبنان، وسأكمل في هذا الاطار مهما كانت الاسماء، نحن ضد الفوضى السائدة ومصرون على بناء الجمهورية الثالثة في لبنان بالطريقة التي نراها صحيحة.

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