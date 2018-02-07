جثمان طربيه يصل المطار والدفن الجمعة في صوفر

وصل مساء اليوم، إلى مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت، جثمان الفنان نهاد طربيه الذي توفي منذ أيام في العاصمة الفرنسية باريس. وقد توافد الى صالون الشرف في المطار، عدد من الشخصيات الفنية والإعلامية تقدمهم ممثل وزير الثقافة الدكتور غطاس الخوري مستشاره المحامي عيسى زيدان، نقيب الفنانين إحسان صادق.

وقال الملحن سمير صفير إنّه “برحيل نهاد طربيه نكون قد فقدنا فنانا أصيلا من العصر الذهبي والأخلاق الجميلة. إننا نفقد الأصالة يوما بعد يوم، وللأسف عندما يكون الفنان على قيد الحياة نضعه على الرف وعند موته فإنه ينطفىء”. ودعا وسائل الإعلام إلى “عدم نسيان الفنان طربيه وبث أغانيه بشكل مستمر”.

يذكر أن الراحل سيوارى في الثرى في مسقط رأسه بلدة صوفر، عند الاولى من بعد ظهر الجمعة المقبل.

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