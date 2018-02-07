في دمشق .. القضاء يوافق على أول حالة تحول جنسي !!

حصلت فتاة سورية على موافقة القضاء متمثلاً بـمحكمة الأحوال المدنية على التحول وتغيير الجنس بحيث تصبح ذكراً بدلاً من أنثى.

حيث تم تصحيح الاسم وإلزام أمين السجل المدني بدمشق بتدوين هذا التصحيح أصولاً على القيد وعلى كافة قيود الجهة المدعية أينما وجدت ولاسيما بيان الولادة، وذلك بعد التغيير الذي طرأ بشكل تدريجي على جسد الفتاة وليس بناء على العمليات أو حقن الهرمون.

وأوضحت المتحولة أنها حصلت على قرار محكمة بالسماح بتغيير جنسها واسمها من الأنثى إلى الذكر، حيث تقدمت الجهة المدعية باستدعاء بأنها من مواليد دمشق 1981 وقد طرأت تغيرات طبيعية على جسمها دون أن تتعرض لأي هرمون أو دواء خارجي فقامت باستشارة عدة أطباء وأكدوا على وجود أعضاء تناسلية ذكرية ضامرة فقامت المدعية بإجراء التحاليل الطبية اللازمة في الوقت الذي عرضت نفسها على طبيب نفسي فاجمعوا على ضرورة التحول الجنسي من أنثى إلى ذكر ولاسيما بعد ظهور علامات الذكورة الواضحة على الشكل الخارجي لها لذلك فإن الجهة المدعية تلتمس تصحيح جنس المدعية بحيث يصبح ذكراً بدلاً من أنثى، وتصحيح اسم المدعية.

ولأول مرة وافق القضاء السوري على عملية التحول الجنسي من أنثى إلى ذكر لعمر 37 عاماً بتصحيح المعلومات على الهوية وجميع الوثاق التي تخص الشخص المتحول لتكون أول دعوى فريدة من نوعها ذلك نتيجة للتغير الطبيعي الذي طرأ على جسم الفتاة بشكل تدريجي مع خشونة الصوت من دون أي خضوع لعملية أو الحقن بالهرمون.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

