اليوم.. عون سيوقّع مرسوم الترقيات

ذكرت معلومات لصحيفة “الجمهورية” انّ “اجتماعاً جانبياً عقد في الجناح الرئاسي في قصر بعبدا بعد انتهاء جلسة ​المجلس الاعلى للدفاع​، وضمّ رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ ورئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ ووزراء المال والعدل والدفاع والمدير العام للامن العام ​اللواء عباس ابراهيم​، وغاب وزير الخارجية ​جبران باسيل​ عنه، على رغم أنه كان موجوداً في قصر بعبدا، وعقد على هامشه لقاء جانبي بين وزيري العدل والدفاع”، لافتة الى انه “تم خلال الاجتماع عرض صيغة خلّاقة لحل قضية مرسومي الاقدمية والترقيات للضباط، نَصّت على اساس حفظ حقوق ​ضباط دورة 1994​ مع تسهيل صدور مرسوم الترقيات ومن بينهم العمداء التسعة الذين منحوا الاقدمية إبتداء من 1/ 1 /2018. وعلمت الجمهورية انّ “عون سيوقّع اليوم مرسوم الترقيات المعطوف على مرسوم الاقدمية الذي وقّعه رئيس الجمهورية أخيراً”.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

