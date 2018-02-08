باسم ياخور بأمثال شعبية مودرن !

شارك الفنان باسم ياخور جمهوره عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل التدوينات القصيرة “تويتر”، باقتراح طريف بشأن تغيير الأمثال الشعبية.

وكتب ياخور قائلا: “هل أنت مع عولمة الأمثال الشعبية.. قال يا قاعدة عالنت رتبي حواليكي ما بتعرفي مين بيفتح الكاميرا عليكي”.

هل انت مع عولمة الامثال الشعبية :

قال ياقاعدة عالنت رتبي حواليكي مابتعرفي مين بيفتح الكاميرا عليكي — Bassem Yakhour (@BassemYakhour) February 7, 2018

وشارك باسم ياخور، مؤخراً، في أحدث أعماله الفنية، وهو مسلسل «الواق واق»، بطولة شكران مرتجى، ورشيد عساف، ومرام علي، وجرجس جبارة، وحسين عباس، ونانسي خوري، ورواد عليو، وطلال الجردي، وأنس طيارة، ووائل زيدان، وشادي الصفدي، وأحمد الأحمد، وجمال العلي، وهو من تأليف ممدوح حمادة، وإخراج الليث حجو.