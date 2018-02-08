وفد اقتصادي مصري كبير إلى سوريا

قال مساعد وزير الخارجية والمغتربين السوري أيمن سوسان، إن وفدا اقتصاديا مصريا كبيرا سيزور سوريا الشهر الجاري.

وأوضح سوسان، في كلمة له خلال ندوة صحفية، أمس الأربعاء، أن الوفد سيضم معاون وزير الاقتصاد المصري، ومن المنتظر أن يزور سوريا في النصف الثاني من شهر فبراير/شباط الحالي.

كما أشار إلى ازدياد حجم التبادل التجاري وتسويق المنتج السوري إلى خارج البلاد، بعد قيام وزارة الخارجية بإحداث مكتب لمتابعة الشؤون الاقتصادية وإعادة الإعمار، منتصف العام الماضي.

وأضاف سوسان أنه من دور الملحقيات التجارية في الخارج، تقديم الدعم للقطاع التجاري، قائلا: “في بعض البلدان يتقدم عمل الدبلوماسية الاقتصادية على الدبلوماسية السياسية”.

كما دعا القطاع الخاص إلى القيام بدوره في ظل الظروف الراهنة، وحشد الطاقات للنهوض بالاقتصاد السوري، مؤكدا على أهمية المشاركة في المعارض الخارجية، كونها إحدى الطرق للتعريف بالمنتج الوطني بشكل ملموس.

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