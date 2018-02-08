مسؤول روسي يضف غارة التحالف على سوريا بالعدوان

قال النائب الأول للجنة الدفاع والأمن في مجلس الاتحاد الروسي فرانس كلينتسيفيتش إن الضربة التي نفذها التحالف الدولي على القوات الموالية للجيش السوري تعد عدوانا لا سابق له.

وأشار في حديث لوكالة إنترفاكس الروسية إلى أن “أعمال التحالف الدولي لا تتفق مع القواعد القانونية ولا شك في أنها عدوان”.

كما لفت إلى أن الأمريكيين لم يقوموا بأعمالهم في سوريا سابقا بشكل مكشوف لهذا الحد.

وفي الوقت ذاته أكد كلينتسيفيتش أنه لا يرى خطرا من وقوع مواجهة عسكرية مباشرة بين التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة من جهة والقوات الروسية المرابطة في سوريا من جهة أخرى.

وذكر من جديد أن الولايات المتحدة متواجدة في سوريا بشكل غير شرعي، مضيفا أن”الخبراء الأمريكيين يشاركون في أعمال الوحدات المختلفة بما فيها الإرهابية.

وكانت القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية أفادت سابقا بأن التحالف الدولي نفذ غارة على القوات الرديفة للجيش السوري بعد أن تعرض مكتب “قوات سوريا الديمقراطية” أمس الأربعاء لهجوم من جانبها وذلك على بعد 8 كيلومترات شرقي خط التماس عند نهر الفرات. وأعلن الجانب الأمريكي مصرع أكثر من 100 مقاتل من القوات الرديفة للجيش السوري جراء القصف.

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