فيديو لترامب يظهر حقيقة شعره الذي أثار جدلاً كبيراً

أعاد فيديو جديد انتشر على الشبكات الاجتماعية، الأربعاء 7 فبراير/شباط 2018، للرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجدل مجدداً حول معاناة الأخير مع “الصلع”.

ويظهر في الفيديو الرئيس الأميركي أثناء صعوده سلم طائرة تابعة للقوات الجوية الأميركية، في جو عاصف، ما أدى إلى تطاير شعره من الخلف، وكشف بعضاً من “الصلع” الذي يعاني منه، بحسب ما ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية.

وكانت مراسلة النسخة الأميركية لـ”هاف بوست”، آشلي فينبرج، نشرت الفيديو في صفحتها على تويتر، قائلة: “في بادئ الأمر لم أعتقد أن ما رأيته حقيقة.. لكنه حقيقي لأنه يمكن رؤيته.. دعونا نتخيل في حال ابتل شعره بالماء.. ماذا سيحدث؟”.

imagine what those locks look like soaking wet pic.twitter.com/mIz0oetAYd

— Ashley Feinberg (@ashleyfeinberg) February 7, 2018