حرب يدعي على الجراح: “أصاب كرامتي” !

أكد النائب ​بطرس حرب​، في مؤتمر صحفي حول ملف الاتصالات، أنه “بالرغم من الاستنسابية المطلقة وتدخل السلطة بعمل ​القضاء​ نحن يهمنا ان نعلق بصورة موضوعية على الحكم على ستوديو فيجن”، مشيراً الى أنه “أياً كانت الأحكام أنا أخضع لأي حكم قضائي حتى لو لم أكن مقتنعاً به، وأعلن أنني شخصياً لم أكن يوماً على الصعيد الشخصي معنياً بالملف بل احلته الى القضاء لمتباعته وأنا أعتبر أن القضاء هو الذي يحدد ما اذا تم ارتكاب جرم أم لا”، موضحاً “أنني كوزير قمت بواجباتي ولو أنني لم أحرك الملف لكنت متواطئاً معهم لذلك مارست واجباتي”.

ولفت حرب الى “انني لا اتدخل بالدعوة ولا أسمح لأي سياسي بأن يتدخل بمجرى ​دعوى قضائية​ خاصة اذا كانت القضية ضمن وزارته مثل ما حصل مع وزير الاتصالات جمال جراح فهو مفروض أن يكون وزير للدولة”، معتبراً انه “من الطبيعي أن يصدر حكم البراءة بحق ستودي فيجين”.

أما بالنسبة للرد على كلام الجراح، فأعلن عن “أسفي لمستوى الخطاب السياسي الذي وصل اليه الجراح”، مشيراً الى أنه “من واجباتي كنائب أن ألفت النظر بحال رأيت مخالفة وكنت أتمنى لو لم أجد المخالفة ب​وزارة الاتصالات​”.

وتابع حرب بالقول “رداً على ما اشار اليه الجراح أنني خلقت قضية ستوديو فيجين لتغطية قضية الانترنت غير الشرعي اقول له انني اكتشفت ولاحقت هذه القضية وأنا ليس لدي مصلحة بالانترنت غير الشرعي كما زعم الجراح”، مشدداً على “أنني لم ارتكب مخالفة قانونية في الوزارة”.

ولفت الى أنه “بعد ان تبين لي ان الجراح هو الذي يجرح القوانين و​الدستور​ قررت الادعاء عليه جزائيا بجرم الافتراء والذم الذي اصاب كرامتي”.

كما ختم بالقول أن “الاسبوع المقبل سأدعو الى مؤتمر صحفي لاعلان موقفي من ​القانون الانتخابي​ وتبيان الخلل فيه واؤكد للبنانيين أننا قمنا بأسوأ قانون انتخابات في العالم وضربنا النسبية وفرضنا التحالفات”.

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