دمشق تعلق على عدوان التحالف

أفادت وكالة “سانا” السورية للأنباء بسقوط عدد من الشهداء جراء قصف التحالف الدولي لقوات شعبية حليفة للجيش السوري بمحافظة دير الزور شرقي سوريا.

وجاء في خبر عاجل لـ “سانا” أن “قوات التحالف الدولي تقصف قوات شعبية كانت تقاتل تنظيم “داعش” الإرهابي ومجموعات “قسد” (قوات سوريا الديمقراطية) شرق نهر الفرات وأنباء عن ارتقاء عدد من الشهداء”.

وأوضحت “سانا” أن القصف طال المنطقة بين قريتي خشام والطابية بالريف الشمالي الشرقي لدير الزور.

هذا، وكان التحالف الدولي قد أعلن أنه شن غارة جوية على قوات موالية للجيش السوري في وقت متأخر من مساء الأربعاء، بحجة هجومها على وحدات من “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) عند الخط الفاصل في وادي الفرات بمحافظة دير الزور.

ولم يكشف البيان عن نتائج القصف، فيما نقلت وسائل إعلام عن مسؤولين أمريكيين أن الغارة أسفرت عن مقتل أكثر من 100 مقاتل من القوات الحليفة للجيش السوري.