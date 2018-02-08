تركيا تستخدم الدواعش في عفرين

نشرت صحيفة “إندبندنت” البريطانية إفادات لمقاتل “سابق” في داعش قال فيها إن القوات التركية جندته مع زملائه ودربتهم من أجل الهجوم على أهداف كردية في عفرين.

وأخبر (فراج) -وهو من شمال شرق سوريا وما زال يرتبط بصلات وثيقة مع الدواعش- الصحيفة أن تركيا تعتمد في الكثير من نواحي هجومها على هؤلاء الدواعش.

وأضاف أن “التمويه على هذه الأعمال يكون بعدم نسخ الطرق الداعشية في الأعمال الهجومية حتى لا ينكشف أمر التعاون التركي الداعشي وتثير انتقادات دولية، ولكي تكون تكتيكات تفجير السيارات والعربات محددة بحزب العمال الكرستاني” بحسب سماعه من الضباط الأتراك.

وتقود تركيا منذ 20 يناير/ كانون الثاني عملية (غصن الزيتون) وذكرت أنقرة أن 6 آلاف جندي تركي ونحو 10 آلاف مقاتل من الجيش السوري الحر المعارض يشاركون في العملية.

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