قناة «أورينت» تتعاون مع إسرائيل

كشفت تقارير إعلامية أن شبكة «أورينت» تتعاون مع العدو الإسرائيلي، وأن علاقتهما لها بعد أمني واستخباراتي ودعائي، للترويج لبرنامج «حسن الجوار» الذي أسسه ويشرف على تنفيذه قيادات في جيش الاحتلال، ويستهدف جنوب سورية.

وفي تقرير له أمس كشف موقع «العربي الجديد» المقرب من المعارضة، عن تنظيم عدة اجتماعات ما بين ممثلين عن «أورينت» ومسؤولين إسرائيليين، من بينها اجتماع عقد في مدريد في تشرين الأول من عام 2016.

وتمكنت «العربي الجديد» من الحصول على تسريب موثق، يؤكد إصدار مالك القناة غسان عبود، أوامر للمراسلين يطالبهم بجمع معلومات، واستمزاج آراء السكان حول الدور الإسرائيلي في جنوب سورية، ومدى قبول الأهالي له.

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